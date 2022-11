Otto e mezzo, Braidotti sbraita contro Meloni: "Insulta e parla a vanvera"

09 novembre 2022 a

La filosofa Rosi Braidotti, ospite di Otto e mezzo nella puntata di mercoledì 9 novembre su La7, attacca duramente Giorgia Meloni. "In fondo non c'è niente di male a pretendere il rispetto della legalità della legge e dell'ordine pubblico" chiede Gruber passandole parola. Ma secondo la prof non è così.

#ottoemezzo "Insulta e parla a vanvera, leader settaria che vuole portarci indietro a Dio Patria Famiglia", il giudizio della prof.ssa Rosi #Braidotti su Giorgia #Meloni https://t.co/NI3Z3PCjdy — La7 (@La7tv) November 9, 2022

"A mio avviso c'è un discorso di criminalizzazione costante dell'opposizione nel senso che d'improvviso tuti i valori civici sono di destra e la sinistra è diventata nemica dell'Italia e della legalità. Queste sono delle caricature. La Meloni dà l'impressione di non aver veramente voglia di governare tutto il Paese. La sinistra in Italia sui valori fondamentali, civili, come sui diritti umani e l'accoglienza c'è. Come la maggioranza del Paese. Ma il fatto che la Meloni non tenta neanche di accaparrare quel tipo di elettore, lei parla per il Paese all'interno dei suoi gruppi e poi è una draghiana di destra come abbiamo già detto" afferma Braidotti. "Quindi non so se ha intenzione di diventare una vera statista capace di traghettare il Paese verso una nuova fase o se vuole diventare una leader settaria che vuole portarci indietro a Dio, Patria e Famiglia. Perchè questi due aspetti, quello più conservatore e quello reazionario, si alternano in questo doppio binario e creano una grande confusione. Io spero che diventi una grande statista ma deve smetterla di parlare a vanvera insultando sempre tutti quando parla" conclude la filosofa.