Caro energia, il governo Meloni dà ossigeno agli italiani: costi delle bollette giù del 20-30%

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dà una buona notizia agli italiani sulla crisi dell’energia e il caro bollette: “Siamo - dice a Porta a Porta - riusciti a garantire un livello di tutela per il gas e per l’elettricità e in mercato tutelato. Questo vuol dire che si è riuscito a stabilizzare il prezzo e ottenere una riduzione delle bollette del 20-30% già dalle prossime bollette. Le famiglie così non avranno sorprese insostenibili”.

"È solo una partita di giro". Piccolotti contro il governo sugli aiuti per le bollette

Chi storce il naso per l’azione del governo Meloni è invece la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, intervistata sempre da Rai1: “Ieri in Parlamento abbiamo permesso, con il nostro sì alla variazione di bilancio, che oggi il CdM varasse il decreto che proroga alcune misure importanti per contrastare il caro bollette. Ma accanto a questo è necessario individuare misure contro il caro vita. Ed è su questo che le scelte del governo sono carenti, c’è bisogno di dare risorse in più alle famiglie che fanno sempre più fatica a fare la spesa. Con una inflazione al 12% bisogna dare risposte su come recuperare questi soldi e il governo su questo non sta dicendo nulla. Il tema del costo dell’energia è fondamentale, noi su quello ci siamo, ma mi pare - conclude la dem Malpezzi - che quello che il governo ha annunciato e sta proponendo su caro vita e inflazione sia insufficiente e vago”.