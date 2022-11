Meloni bacchetta Draghi sul Pnrr: "Abbiamo 21 miliardi invece dei 33 disponibili"

08 novembre 2022 a

Giorgia Meloni bacchetta Mario Draghi sul Pnrr. E spinge per chiudere la partita sulle spese in fretta. "In termini di spesa - spiega il premier ai membri della cabina di regia del Pnrr - il programma sconta alcune difficoltà: dalla nota di aggiornamento al Def di settembre si evince che il livello della spesa al 31 dicembre 2022 è di 21 miliardi di euro a fronte di 33 miliardi di euro previsti dal Def di aprile 2022. L'obiettivo del governo è assicurare la massima integrazione tra le diverse fonti di finanziamento aggiuntive nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche di investimento".

Oggi è stata accreditata la seconda rata da 21 miliardi ma Meloni vuole accelerare: "Entro fine anno - spiega - siamo chiamati a realizzare circa 55 obiettivi per poter richiedere alla Commissione europea la terza rata. C'è molto lavoro da fare e questa cabina di regia dovrà giocare un ruolo centrale. Serve il massimo impegno di tutti e la più ampia collaborazione".

Meloni ha chiesto poi ai componenti della cabina di regia di essere sempre presenti alle riunioni, raccomandando un "approccio pragmatico" e "non ideologico". Ora serve fare uno sforzo ulteriore, è importante che ognuno prenda il Pnrr come priorità: questa la consegna arrivata dalla premier, anticipando che la "cabina" sarà convocata a scadenze regolari, per monitorare costantemente i risultati.