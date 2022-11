Marcia della pace a Milano, Carlo Calenda canta Bella ciao

05 novembre 2022 a

Carlo Calenda getta la maschera. Il segretario di Azione chiude la manifestazione per la pace di Milano intonando il canto della resistenza partigiana "Bella ciao". «Noi siamo titolati a cantare Bella Ciao». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, chiudendo la manifestazione per la pace convocata a Milano dal Terzo Polo. Al termine del discorso, durato circa venti minuti, Calenda e la piazza hanno intonato la celebre canzone della Resistenza.

Durante la marcia per la pace, il segretario di Azione ha anche affrontato il nodo Moratti. L'ex vicepresidente della Regione Lombardia era presente in piazza «Non dirò una parola sulla questione delle regionali in Lombardia, siamo qui per l’Ucraina. Bello che ci sia Letizia Moratti in piazza, non è un monopolio della sinistra. È importante che ci siano personalità che vanno oltre gli schieramenti politici ma questa manifestazione non deve essere politicizzata». Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, oggi nel corso della manifestazione a sostegno dell’Ucraina, convocata a Milano dal Terzo Polo, alla quale hanno aderito anche esponenti del Partito democratici, e l’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.