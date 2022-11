Letizia Moratti, nuovo corso alla marcia di Milano. Strette di mano con Calenda e Gelmini

05 novembre 2022 a

Nuovo corso per Letizia Moratti. Dopo le dimissioni dalla vicepresidenza della Regione Lombardia, Moratti ha sancito il suo strappo dal centrodestra. Ha partecipato alla marcia per la pace in Ucraina organizzata a Milano e lì ha incontrato anche Carlo Calenda e altri esponenti del Terzo Polo. Si è presentata alla sua prima uscita ufficiale dopo le sue dimissioni da vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. Sotto i riflettori, Moratti ha salutato sorridente il leader di Azione, Carlo Calenda, e le deputate di Azione ed ex «forziste», Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Strette di mano anche tra l’ex sindaca di Milano ed ex ministro all’Istruzione, quando era in quota Forza Italia, con la consigliera del Pd Carmela Rozza e il consigliere di più Europa Radicali Michele Usuelli.

Poi Moratti ha sottolineato la necessità di arrivare alla pace in Ucraina rispettando la giustizia del diritto internazionale. «Ho scelto di essere qua perché ci sono momenti in cui bisogna decidere da che parte stare e chi sostenere - lo ha affermato Letizia Moratti, ex vicepresidente della Regione Lombardia - Credo che tutti vogliano la pace in Ucraina ma la pace senza giustizia non credo che possa esistere. L’Ucraina, il popolo ucraino, sono stati aggrediti, l’Europa li sostiene e li ha sostenuti, credo che essere qua serva a riaffermare un sostegno vero e concreto che possa permettere all’Ucraina di avere una pace giusta».