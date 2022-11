Governo, doppia promessa di Salvini: “Toglieremo il canone Rai e cancelleremo la legge Fornero”

02 novembre 2022 a

Un fiume in piena sulle misure economiche da varare con il nuovo governo. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, lancia diversi argomenti nel corso della diretta tenuta sul proprio profilo Facebook, a partire dal tema del canone Rai che i cittadini si ritrovano in bolletta: “Lo toglieremo. Assolutamente sì”. Ed a proposito di bollette, dopo la promessa sui costi della tv di Stato, annuncia: “Probabilmente venerdì ci sarà un Consiglio dei ministri per un intervento sulle bollette”.

Si passa poi all’argomento Ita: “Dopo che Air France ha rivisto la sua posizione bisogna riconsiderare tutte le altre offerte a partire da quella dei tedeschi e dei nostri imprenditori. L’Italia non può non avere una compagnia di bandiera”. Salvini non fa sconti neanche sul reddito di cittadinanza: “Bisogna rivederlo, è un dovere morale. Spesso è diventato un disincentivo al lavoro. Bisogna tagliare sprechi e truffe che spesso hanno per protagonisti stranieri, migliaia di extracomunitari che prendono il sussidio e poi tornano a casa”. L’ultima battaglia del ministro delle Infrastrutture è quella contro la legge Fornero: “Dobbiamo tagliare quei soldi per mandare in pensione chi lavora da 41 anni. Bisogna cancellare la Legge Fornero costi quel che costi. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino, non ci farete litigare mai. Siamo una squadra”.