Stop auto a benzina e diesel dal 2035, Salvini promette: "Fermeremo questa follia"

"Fermeremo questa follia". Matteo Salvini promette battaglia contro la decisione delle istituzioni dell'Unione europea di vietare le auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Da quella data, infatti, il mercato europeo dell’auto offrirà solo veicoli a zero emissioni, mentre quelli a benzina o diesel spariranno progressivamente dalle concessionarie dell’Unione europea.

Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina.

La Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia. pic.twitter.com/Zt6AM1s2Rs — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 28, 2022

L’accordo raggiunto nella notte tra giovedì e venerdì da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sbarra la strada ai veicoli inquinanti che dovranno fare i conti, già dai prossimi anni, con limiti alle emissioni sempre più bassi. Il testo dell’accordo prevede un primo obiettivo di riduzione del 55% della CO2 prodotta dalle auto (50% per i furgoni) rispetto ai livelli del 2021 da raggiungere entro il 2030. Il traguardo più importante è quello fissato entro il 2035, quando è previsto l’azzeramento totale delle emissioni delle auto e dei furgoni che pesano fino a 3,5 tonnellate.

Netta la contrarietà di Salvini nella veste di ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che sui suoi profili sociale scrive: "Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina. La Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia".