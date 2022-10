Giorgia Meloni carica gli italiani: sarà il governo di tutti

27 ottobre 2022 a

a

a

Il governo Meloni si è insediato ufficialmente e inizia, così, la sua avventura alla guida dell'Italia. Guerra in Ucraina, caro bollette, pandemia, crisi economica: sono queste le emergenza che dovrà affrontare il suo esecutivo in una delle peggiori congiunture che si sono verificate in Italia negli ultimi anni. Già nel suo discorso alle Camere, Giorgia Meloni ha tenuto a precisare che sarà il premier di tutti gli italiani. La sua bussola sarà il bene del Paese che dovrà essere perseguito senza lasciare indietro nessuno. Il premier comunica tutto questo anche direttamente sui social a cui affida uno dei suoi post.

«Inizia ufficialmente la nostra sfida per risollevare l’Italia - scrive Meloni su Facebook - Per ridare speranza e certezze a milioni di cittadini. Questo - prosegue il presidente del Consiglio - sarà il governo di tutti gli italiani, lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché il popolo sia unito. Insieme restituiremo orgoglio, forza e visione alla nostra nazione».