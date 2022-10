Senato, centrodestra compatto nel voto di fiducia al governo Meloni. Tutti i numeri

26 ottobre 2022

Maggioranza di centrodestra compatta al Senato. Con 115 voti favorevoli, 79 voti contrari e 5 astenuti, il governo presieduto da Giorgia Meloni ha incassato la fiducia di Palazzo Madama (la maggioranza era a quota 98). Se si esclude quello del presidente dell’Aula, Ignazio La Russa, che non vota, tutti i senatori della coalizione di centrodestra hanno votato sì. Meloni ha ottenuto il voto favorevole dei 62 senatori di Fratelli d’Italia, dei 29 della Lega, dei 18 di Forza Italia e dei 6 di Noi moderati. Compatto anche il voto delle opposizioni. I 9 senatori di Azione-Italia viva hanno votato contro, come i 28 del Movimento 5 Stelle, i 37 del Pd (Tatiana Rojc risulta nell’elenco dei senatori che non hanno partecipato al voto), 3 del Gruppo Misto e 2 del Gruppo Per le Autonomie. I cinque senatori che si sono astenuti sono Mario Monti e Elena Cattaneo (gli altri quattro senatori a vita, Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia, Liliana Segre e Renzo Piano non hanno risposto alla ‘chiama’ come Celestino Magni del Misto) e gli altri tre senatori del gruppo Per le Autonomie (Dafne Musolino, Juliane Unterberger e Meinhard Durnwalder).