Emergenza migranti, Piantedosi contro le Ong: potrei vietare gli sbarchi

Torna l'emergenza migranti. Col favore del clima mite di questi giorni, si stanno moltiplicando le rotte dei migranti nel Mediterraneo. Per questo ci tiene subito a fare chiarezza il neo-ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che mette in guardia le due navi Ong battenti bandiera tedesca e norvegese attualmente in navigazione tra Libia e Malta. «Se i migranti sono su navi straniere si può vietare lo sbarco in Italia». A dirlo, in un colloquio con il quotidiano «La Stampa», il nuovo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo cui «noi non possiamo accettare il principio che uno Stato non controlli i flussi di chi entra - aggiunge - Io credo molto nei corridoi umanitari di Sant’Egidio. Frenare le partenze significa anche limitare le morti in mare che mi ripugnano e che vedo ormai quasi non fanno più notizia». Da prefetto di Roma, Piantedosi ha toccato con mano la disperazione che vivono i clandestini. «Fin quando quei poverini sono sulle navi tutti si commuovono - sottolinea - Appena a terra guardano tutti da un’altra parte. Chi parla di integrazione, di ruolo dei Comuni e dello Stato, non sa di che parla. Come? Chi? Con quali soldi? Ho visto a Roma gente che era sbarcata 2-3-4 anni fa, ha fatto richiesta di asilo, e adesso sta gettata in strada senza speranza».

Piantedosi ribadisce che «le due Ong tra Libia e Malta», la Ocean Viking battente bandiera tedesca e la «Humanity 1» con bandiera norvegese, «sono fuorilegge e valuterò se introdurre un divieto». Gli sbarchi, osserva, «non dipendono solo dalle Ong, però è anche vero, pur se negano, che queste navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti, il cosiddetto pull factor. In Europa lo sanno tutti».