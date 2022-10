Camera, deroga per il gruppo di Noi Moderati: via libera per Maurizio Lupi

26 ottobre 2022 a

a

a

Salgono da 7 a 9 i gruppi autonomi della Camera, dopo il via libera dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che ha concesso la deroga a costituire gruppo autonomo a Noi Moderati e Alleanza Verdi e Sinistra, nonostante siano composti da un numero di deputati inferiore rispetto a quello minimo previsto dal Regolamento (20 deputati). Complessivamente, dunque, i gruppi alla Camera risultano essere: Azione-Italia viva; Movimento 5 Stelle; Partito Democratico; Forza Italia; Lega; Fratelli d’Italia; Noi Moderati; Avs; Gruppo Misto (di cui fanno parte le componenti Più Europa e Minoranze linguistiche).

Monti apre a sorpresa a Meloni: "Condivido molte cose, valuterò i provvedimenti"

“L’Ufficio di Presidenza della Camera ha autorizzato la formazione del gruppo parlamentare di Noi Moderati, riconoscendo e confermando il fondamentale principio della rappresentanza politica. Intendiamo dare il nostro contributo propositivo, di responsabilità e competenza, per sostenere il governo e rafforzare il centrodestra in Parlamento. Contribuiremo a mettere in pratica il discorso alle Camere di Giorgia Meloni, che nel suo discorso ieri ha ricordato e valorizzato anche il nostro ruolo” il commento del capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Prima dell’incarico di Sergio Mattarella a Meloni si era parlato delle manovre interne al centrodestra per costituire un gruppo intorno a Lupi, che eventualmente potesse accogliere i fuoriusciti da Forza Italia che avrebbero voluto continuare a sostenere il governo, in quel momento in formazione. Ma ora le acque si sono calmate.