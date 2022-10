Meloni incontra Macron: caro energia. Ucraina e migranti

23 ottobre 2022 a

Un incontro "informale" ma ricco di significato e di futuro, un faccia a faccia che è maturato nelle ultime 24 ore, quello tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. L’Agi ha raccolto il commento di Meloni: «È stato un cordiale e proficuo confronto», dice il premier, «è durato oltre un’ora e abbiamo discusso tutti i principali dossier europei». Un incontro che è un ottimo avvio della relazione bilaterale tra Palazzo Chigi e l’Eliseo. Il presidente Meloni ha spiegato come sia interesse reciproco di Francia e Italia «la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori». I presidenti di Francia e Italia hanno avviato rapidamente quella che Meloni definisce come «la volontà di proseguire con una stretta collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali».

Macron vede Meloni. È il primo leader straniero a incontrare la premier

L'incontro si è svolto nell'albergo Gran Melià e alla fine del vertice informale, Macron ha postato una foto che lo ritrae col presidente del Consiglio dei Ministri italiano. «Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, con Giorgia Meloni, va in questa direzione»

È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

«Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale ma è importante nell’ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l’Unione europea». «I rapporti tra Italia e Francia - ha affermato all’AGI Emmanuel Macron al termine dell’incontro - sono più importanti delle persone».