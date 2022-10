Giorgia Meloni, primo tweet da premier: governo di alto profilo, correrà spedito

21 ottobre 2022 a

La squadra è fatta e domani, sabato 22 ottobre, giure al Quirinale. "Ho accettato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’incarico per formare il nuovo Governo e ho presentato la lista dei Ministri. Un Esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondere alle urgenze della Nazione e dei cittadini" scrive Giorgia Meloni su Twitter al termine di una giornata storica che vede la prima donna a Palazzo Chigi.

Il suo governo sarà composto da 24 ministri, i vicepremier saranno il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il primo sarà anche ministro degli Affari esteri mentre il leghista andrà alle Infrastrutture e mobilità sostenibili. Sottosegretario alla presidenza sarà invece Alfredo Mantovano. Come assicurato dal primo momento successivo alle elezioni dello scorso 25 settembre, Meloni non ha perso tempo. Ha accettato l’incarico senza riserva, portando subito con sé al Colle la lista di ministri.

Già domani al Quirinale (alle 10) giurerà assieme alla squadra di governo. Si svolgerà invece domenica mattina, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne (con il rito della campanella) tra il presidente uscente Mario Draghi - con cui c’è stato già un colloquio telefonico prima che Meloni incontrasse i presidenti delle Camere - e la nuova premier. A seguire, alle ore 12.00, si terrà quindi la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Consiglio che sarà formato da 18 uomini e 6 donne. La rappresentanza più nutrita, come previsto, è quella di Fdi con 9 dicasteri, mentre cinque per parte sono in quota Lega e Forza Italia. Cinque i tecnici inseriti, nessuna casella per i ’centristi' di Noi moderati.