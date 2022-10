Pier Luigi Bersani prepara il ritorno in campo: vuole soffiare il Pd ad Enrico Letta

20 ottobre 2022 a

“Pier Luigi Bersani è uomo d’ordine, uomo di partito guidato dal pericoloso catto-comunismo che si porta fin da giovane sulla spalla come una scimmia. Non fa nulla per nulla. Non segue alcun moto proprio dello spirito ma è solo mosso dalle geodetiche della convenienza”. A parlare così dell’ex segretario del Partito Democratico è il sito Affari Italiani, che spiega i motivi dietro le polemiche dell’appartenente ad Articolo 1 sulla foto di Benito Mussolini al Mise. Al di là degli attacchi al governo sul fascismo Bersani punta a tornare nel Pd al posto di Enrico Letta.

"Patetico". Rimossa la foto di Mussolini, Maglie definitiva su Bersani

“E quindi di Mussolini non gliene frega niente ma gli è utile in questo momento per andare in tendenza nazionale su Twitter perché si sa, quello che è chiamato ‘effetto M.’, funziona sempre, meglio di Gesù Cristo. Quindi è plausibile che Bersani stia accreditandosi come l’oppositore di Giorgia Meloni” riferisce la testata online sulle mire del politico settantunenne. Davanti a lui ci sono cinque anni di opposizione e subito ha colto la palla al balzo: il potere è un’occasione troppo ghiotta.