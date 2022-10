Mise, via la foto di Mussolini e caso chiuso. Maglie umilia Bersani: "Patetici"

19 ottobre 2022 a

Con una nota il Ministero chiude il caso della foto di Benito Mussolini al Mise e smorza la polemica cavalcata dalla sinistra. "Quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra 'Italia geniale', una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio".

La sinistra s'attacca alle foto di Mussolini

Tuona Maria Giovanna Maglie che con un tweet riassume la questione e definisce la sinistra patetica: "Rimossa la fotografia di Mussolini dalle pareti del Ministero dello Sviluppo Economico, nel palazzo di via Molise,detto Palazzo Piacentini o delle corporazioni,fatto costruire dal Duce nel 1932. Dopo la protesta di #Bersani.Siete patetici,cominciamo male".