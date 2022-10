Governo, Salvini vede Berlusconi e impala l'infedele: irresponsabile diffondere l'audio

19 ottobre 2022 a

a

a

Quella di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi è «stata una visita amichevole e di cortesia, senza particolari nodi politici». È quanto fanno trapelare fonti di Forza Italia e Lega dopo il pranzo tra i due leader a Villa Grande, residenza romana del Cav. Il segretario leghista - viene riferito - ha espresso al Cavaliere stupore per «l’irresponsabile e infedele» fonte che ha trasmesso ai media una riunione riservata. Salvini ha confermato che «la gente chiede al centrodestra di governare bene e di fare in fretta, serve buonsenso ed equilibrio» per trovare un’intesa sulla squadra. L’incontro si è svolto all’ora di pranzo e i due leader hanno consumato antipasto a base di avocado e uova, poi fettuccine al tonno e gelato alla yogurt.

"Gesto criminale". Ronzulli furiosa per il "furto" dell'audio del Cav

Salvini, durante una diretta sul proprio profilo Facebook, è ritornato a parlare delle questioni interne al centrodestra: «In questi giorni Sergio Mattarella incontrerà i partiti e poi darà l’incarico. Immagino e spero che il premier si chiami Giorgia Meloni, con cui stiamo lavorando insieme a Berlusconi a lungo per avere la squadra pronta».