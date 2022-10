Ucraina, Enrico Letta contro Silvio Berlusconi: "Sue parole gravissime"

19 ottobre 2022 a

Enrico Letta parte all'attacco del Cav. Dopo il nuovo audio "rubato", svelato da LaPresse, della riunione tra Silvio Berlusconi e i suoi parlamentari, il segretario del Pd commenta le parole del leader di Forza Italia. Il nuovo audio, sempre riguardo alla situazione in Ucraina, è stato mandato in onda in diretta da Enrico Mentana nel suo Diario politico, lo speciale di approfondimento del tg di La7.

Guerra in Ucraina, Berlusconi dà la colpa a Zelensky: “Meglio che non parlo...”

In una nota Letta spiega come le dichiarazioni del Cav mettono in difficoltà la nascita del nuovo governo che sta nascendo sotto il segno della peggiore ambiguità. "Le dichiarazioni di Berlusconi sono gravissime, incompatibili con il posizionamento dell'Italia e dell'Europa. Sono parole che pongono il nostro Paese fuori dalle scelte europee e occidentali e che minano alla base la credibilità del possibile nuovo esecutivo. Ogni governo che nasce in Europa oggi deve scegliere se stare con Putin o stare con l'Ucraina e con l'Unione Europa. Il governo Meloni sta nascendo sotto il segno della peggiore ambiguità" conclude il segretario Pd.