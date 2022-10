Senato, un nuovo gruppo di centristi con i delusi di Forza Italia

Arnaldo Magro 19 ottobre 2022 a

a

a

Quali strascichi avranno avuto le frizioni ultime nella maggioranza? È tutto dimenticato come si affrettano a dire i pontieri o il peggio, potrebbe esser solo rimandato? Gira ad esempio con insistenza, una voce accreditata che vorrebbe già la formazione di un «nuovo gruppo centrista» al Senato. Un gruppo nuovo che si formerebbe sulle fuoriuscite dei forzisti già delusi e preoccupati.

Si tratterebbe di una pattuglia composta da una decina di senatori in grado di garantire i numeri qualora sopraggiungessero divergenze future. Un modo aggiuntivo per l'esecutivo di blindarsi, costringendo tutte le forze in alleanza, al rispetto del pattuito. Anche perché non si potrà certo contare sui voti dei Renzo-calendiani anche in futuro. Urge dunque trovare subito il piano B. Non molto altro da aggiungere, se non che la diciannovesima legislatura è iniziata da pochi giorni e già di parla di esuli. Chi ben comincia è già a metà dell'opera sostenevamo gli antichi. Chi sarà dunque il primo onorevole senatore ad ufficializzare il proprio cambio di casacca?