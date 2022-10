“Morte totale e definitiva”. Sentenza di Chicco Testa sul Pd: il nome che porterà al baratro

18 ottobre 2022 a

Chicco Testa non ha dubbi: Elly Schlein non deve essere nominata prossima segretaria del Partito Democratico e non vede raccogliere l’eredità di Enrico Letta. Il dirigente d’azienda e giornalista è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora e non ha usato mezzi termini per bocciare quella che potrebbe essere una delle candidature più gettonata alla segreteria del Pd: “Elly Schlein? Per carità, è la scelta giusta se vogliamo portare il Pd alla morte totale e definitiva, lei è in grado di raccogliere il consenso di una esigua minoranza del Paese. Della Schlein ho letto anche il libro, dove si parla solo ed esclusivamente di ambiente e diritti”.

Le sembra poco? Chiedono dallo studio a Testa, che risponde in maniera secca: “Nel Paese però c’è anche dell’altro, le tasse, l’energia, la produttività”. Altro nome che viene proposto a Testa è quello di Nicola Zingaretti, che ha già guidato il Pd in passato, ma anche lui non trova l’entusiasmo del commentatore: “Nel Lazio Zingaretti governicchia vorrei sapere che ha fatto in questi anni Zingaretti. Che voto gli darei? Un cinque meno meno”. Un’insufficienza grave per il governatore uscente.