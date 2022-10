Meloni-Berlusconi, bomba di Vittorio Sgarbi: "Cosa ha in mente Silvio"

17 ottobre 2022 a

Bomba di Vittorio Sgarbi mentre è iniziato il vertice l’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa a Roma. Stando a quanto riferito da entrambi i partiti, i due leader si stanno incontrando vis a vis, senza che siano presenti al colloquio altri esponenti di FdI o FI. A commentare le dinamiche del centrodestra che prova a ritrovare l'armonia necessaria a formare il nuovo governo, è il critico d'arte che è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Radio 1.

"In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato a Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l’anticamera del cervello" dice Sgarbi che non è riuscito a essere eletto nel collegio di Bologna (nell'uninominale sfidava Pier Ferdinando Casini). L'ex parlamentare sul suo colloquio con Berlusconi rivela che lui ha in mente solo la Ronzulli", ha affermato il critico d'arte parlando di Licia Ronzulli, la fedelissima del Cav che per molti è alla base dello scontro sui "veti" di Meloni sui desiderata di Forza Italia per il governo.

Ma Sgarbi vuole candidarsi per i Beni Culturali in quota Forza Italia? "No, non sono un suo candidato, vorrei essere un ministro di tutti. Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me", ha concluso Sgarbi che difficilmente vedremo nella squadra di governo. Sul vertice Meloni-Berlusconi, il neo-presidente del Senato Ignazio La Russa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla folla di cronisti assiepata in via della Scrofa, sede di FdI: "Se si troverà un’intesa? Sì, sicuramente. Armonia".