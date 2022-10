Vertice Meloni-Berlusconi, Ignazio La Russa: l'incontro andrà bene

17 ottobre 2022 a

a

a

Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi, a via della Scrofa è andato in scena il vertice tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il tema di discussione è il dibattito sul programma di governo e gli equilibri da trovare all'interno del centrodestra. «Se si troverà un’intesa? Sì, sicuramente. Armonia». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, uscendo dalla sede di Fratelli d'Italia rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano del faccia a faccia tra la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. La Russa ha poi aggiunto di non sapere «niente» dell’incontro e di essere a via della Scrofa perché «qui esiste la sede di Fratelli d'Italia e la sede della Fondazione di Alleanza nazionale e io ero alla sede della Fondazione».

Berlusconi va da Meloni, l'immagine rubata. Come viene accolto

Poi il presidente del Senato affronta coi giornalisti tutti i temi caldi del momento. Dal pizzino di Berlusconi al toto-ministri. "Berlusconi qui era già venuto ai tempi dell’Msi, me lo ricordo io - ha aggiunto - Auspico che sia un incontro risolutivo e ne sono convinto". Quanto al bigliettino di Berlusconi "non l'ho mai visto", rivela. A chi gli chiede della futura squadra di governo: "Ma che siamo al totonumeri? Io ho avuto un immeritato ruolo di presidente quindi non sono in grado di dare notizie, né informazioni. E anche se fosse non ve le darei mai".