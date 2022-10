Altra intromissione di Biden: in dubbio l'appoggio dell'Italia alla Nato con il governo Meloni

16 ottobre 2022 a

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato a menzionare il risultato delle elezioni legislative italiane, per sottolineare come la compattezza dimostrata dalla Nato dopo l’invasione dell’Ucraina non vada data per scontata. «Una cosa che Vladimir Putin aveva deciso, sulla quale contava, era dividere la Nato. Non scherzo. Dividere la Nato. E guardate cosa sta succedendo», ha dichiarato Biden durante una conferenza dei donatori a Los Angeles lo scorso 13 ottobre, secondo la trascrizione riportata sul sito della Casa Bianca. «Guardate cosa sta succedendo sul fianco destro della Nato. Guardate cosa sta facendo ora la Polonia», ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, «guardate cosa sta succedendo. E la Polonia non cede. Ma l’Ungheria? Che sta succedendo? Guardate cosa è successo di recente in Spagna e in Italia». Il riferimento all'elezione di Giorgia Meloni.

Lo scorso 29 settembre Biden aveva invece citato il verdetto delle urne italiane durante una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici, invitandoli a «non essere ottimisti» in vista delle elezioni di medio termine del prossimo 8 novembre, che potrebbero vedere i Repubblicani conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo», aveva detto il presidente degli Stati Uniti, «la ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui».

In seguito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva chiarito che «gli Stati Uniti sono pronti e desiderosi di lavorare con il nuovo governo che emerge dal processo elettorale e di continuare a lavorare insieme come alleati per portare avanti i nostri numerosi obiettivi e interessi condivisi». Washington, aveva aggiunto la portavoce, «rispetta la scelta democratica del popolo italiano».