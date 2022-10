Governo, Guido Crosetto in ballo per tre ministeri: il jolly di Giorgia Meloni, gli scenari

12 ottobre 2022 a

Che fine farà Guido Crosetto? L’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia è entrato spesso in ballo per la lista dei ministri del futuro governo di centrodestra e ora si sta delineando il suo futuro. Fonti della coalizione, riferisce Affari Italia, fanno sapere che l’ex politico piemontese potrebbe diventare ministro della Difesa, degli Esteri o in alternativa dello Sviluppo economico.

“Crosetto viene considerato in FdI una sorta di ‘jolly’ che Giorgia Meloni può spostare nei ministeri di peso a seconda delle richieste degli alleati ma anche l’unico a cui può chiedere, se servisse, di fare un passo indietro per chiudere l’accordo finale” la ricostruzione del portale online in merito al destino dell’ex sottosegretario. Crosetto, viene spiegato nel retroscena su quello che sarà l’esecutivo che raccoglierà l’eredità della squadra guidata da Mario Draghi, non avrebbe eccessivi problemi se si decidesse di non inserirlo nella lista finale da presentare a Sergio Mattarella. Anche perché non accetterebbe ministeri minori.