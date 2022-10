Fino a 72mila euro di stipendio: ecco il piano grillino per piazzare i non rieletti

Il sospetto che il nuovo regolamento dei portaborse voluto da Fico sia soprattutto un regalo agli "ex" del M5S

Uno stipendio fino a 72mila euro (lordi). E' quanto potranno guadagnare i collaboratori parlamentari della Camera dopo la riforma varata nell'ultimo ufficio di presidenza convocato dal presidente Roberto Fico.

Man mano che emergono i dettagli della libera, i contorni della riforma si delineano. Stando alle indiscrezioni pubblicate da "Il Giornale", ci sarebbe anche una clausola che vieta l'assunzione dei parenti degli onorevoli. Ma l'ipotesi che circola alla Camera è che il blitz in extremis di Fico serva anche a creare la fattispecie contrattuale giusta per dare uno stipendio decente a tanti grillini non rieletti. Tra loro, oltre allo stesso Fico, ci sono Paola Taverna, Vito Crimi, Carlo Sibilia, Alessandro Perilli, Riccardo Fraccaro e ancora altri. Certo, non saranno i quindicimila al mese di quando occupavano lo scranno parlamentare, ma comunque meglio di niente.