Carlo Calenda contro Luigi Di Maio: viaggia solo con aerei privati

In questi ultimi giorni si è alzato un polverone su Matteo Renzi che ha preso un aereo privato dopo un comizio a Ercolano per andare a Lugano. Myrta Merlino incalza Carlo Calenda dichiarando che, secondo alcuni calcoli, l'aereo utilizzato da Renzi avrebbe emesso 3,8 tonnellate di CO2. Al contrario ognuno di noi provoca mediamente solo 2,8 tonnellate di emissioni di CO2 in un anno.

Carlo Calenda risponde alla polemica ammettendo che non avrebbe mai usato un aereo privato ma, allo stesso tempo, rilanciando la palla nel campo avversario: "Io non l'avrei fatto ma ho visto che le polemiche sugli aerei privati vengono da persone che viaggiano solo con aerei privati - ha detto il leader di Azione negli studi de "L'Aria che Tira" - Di Maio e Fico viaggiano solo con aerei privati pagati dalla Stato cioè da tutti noi. Il problema ambientale c'è ma va affrontato in modo serio. Non lo dobbiamo degradare. Noi, per esempio, abbiamo proposto una legge sul clima: la siccità è irreversibile. Attualmente ci sono 2.300 piccole società e sono diventate tutti poltronifici per politici trombati. La nostra proposta è fare un'unica grande società della rete idrica con maggioranza pubblica e poi facciamo gli investimenti. L'ambiente si difende in molti modi ma dev'esser difeso in modo serio".