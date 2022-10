Governo, Meloni ora vuole Giorgetti all'Economia. “Provocazione”, chi storce il naso

11 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni fa un passo verso la Lega. La leader di Fratelli d’Italia, che non è disposta a cedere la presidenza del Senato per nulla al mondo, è invece propensa ad assegnare al partito guidato da Matteo Salvini il ministero dell’Economia. Come riferisce Repubblica il piano è quello di promuovere Giancarlo Giorgetti, attualmente ministro dello Sviluppo economico.

“Matteo Salvini, però, è contrario. Non ha voglia di garantire una postazione così importante a un suo rivale interno. La vive come una provocazione. A meno che la prossima presidente non gli assicuri il ruolo di vicepremier, assieme a una delega minore come Agricoltura o Infrastrutture” la ricostruzione del quotidiano sulla vicenda. Le alternative tecniche restano per il momento tiepide: Fabio Panetta, Domenico Siniscalco e Dario Scannapieco non hanno dato segnali di apertura, mentre il nome di Gaetano Micciché resta in secondo piano. Sciolto invece il nodo degli Esteri: dopo la rinuncia di Elisabetta Belloni la carica è destinata ad Antonio Tajani. Alla Difesa è invece pronto Adolfo Urso (Fratelli d'Italia), con il prefetto Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto di Salvini, pronto a prendersi il Viminale.