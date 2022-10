Nuovo governo, Matteo Salvini ai suoi: "Alla Lega il Ministero per la Famiglia"

07 ottobre 2022 a

Sono giorni di trattative all’interno della nuova maggioranza di centrodestra, con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, impegnata a comporre il delicato puzzle delle caselle ministeriali. Alcune caselle, come Economia e Viminale, appaiono particolarmente difficili da assegnare. E poi c’è il tema dell’equilibrio tra forze della coalizione.

Salvini vicepremier e alle Infrastrutture. Governo e ministri, tutti i nomi

In un audio “captato” all’esterno del luogo in cui si stava tenendo un’assemblea della Lega, a Saronno, il segretario Matteo Salvini stava parlando, tra le altre cose, proprio della composizione del nuovo esecutivo: «Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi», ha detto il leader del Carroccio. E non sarebbe un inedito. Già nel 2018 infatti, con il governo costituito insieme al Movimento 5 Stelle, al partito di via Bellerio spettò questa delega.