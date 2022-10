Augusta Montaruli sul Pnrr: con Mario Draghi nessuna tensione

07 ottobre 2022 a

a

a

Il tema del Pnrr tiene banco anche in televisione. Se n'è parlato durante la puntata de "L'aria che tira" in onda il 7 ottobre su La7. Ospite di Myrta Merlino è stata Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d'Italia, che ha gettato acqua sul fuoco delle recenti polemiche col primo ministro. Merlino le chiede se è vero che, durante il Comitato esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, sono state mosse critiche nei confronti del Pnrr e di Draghi. E Montaruli risponde per le rime: "Le do una notizia: io non faccio parte dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia". Merlino, a quel punto, fa finta di nulla e anzi rincara la dose: "Per questo glielo chiedo, perché lei è un'insospettabile e magari può fare delle ipotesi con me".

Poi getta acqua sul fuoco delle polemiche: "Il tema è se siamo soddisfatti dal Pnrr - dichiara Augusta Montaruli - Non c'è nessuna tensione nei confronti di Draghi. C'è solo un momento di attesa per le decisioni del presidente della Repubblica in vista di un eventuale mandato per la formazione del nuovo governo. C'è un atteggiamento pacato e silenzioso e ci sarà un passaggio di consegne ordinato. Meloni non ha fatto complimenti a nessuno, ha detto solo che c'è stato un passo avanti su un tema strategico. Fdi ha sempre chiesto l'approvvigionamento unico e il tetto al prezzo del gas. Finora abbiamo fatto un'opposizione seria e intransigente. Ma nei momenti strategici abbiamo sempre scelto il bene dell'Italia. Quindi si sta creando una tensione che non c'è".