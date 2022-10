L'Aria che Tira, Cerno paragona il Pd a Jurassic Park: "Chi sono i dinosauri dem"

06 ottobre 2022 a

a

a

Il Pd come Jurassic Park. È il parallelo fatto dal senatore e giornalista Tommaso Cerno, ospite della puntata del 6 ottobre a L'Aria che Tira su La7, sul suo nuovo quotidiano L'Identità. Cerno in trasmissione spiega come "la sinistra italiana si sta spegnendo" definendo la situazione nel Pd drammatica e paragonando alcuni componenti a dei dinosauri.





"La sinistra italiana si sta spegnendo. La situazione è drammatica sul piano culturale e sociale". Secondo Cerno la sinistra sta facendo cose senza senso mentre la destra vince. "E nello stesso momento ecco riapparire, come nel parco di John Hammond, tutti gli autori delle più grandi sconfitte del Pd che spiegano cosa faranno. Noi li abbiamo proprio ritratti: Franceschini è un Velociraptor silenzioso che arriva all'ultimo momento, poi c'è il brontosauro Bersani, il Tyrannosaurus Rex D'Alema che ha ricominciato a ruggire e ora fa il grillino" spiega Cerno. Il giornalista prosegue il suo intervento criticando la reazione dem alla sconfitta elettorale e ponendo l'accento anche sugli errori che vengono commessi prima del congresso. Cerno sostiene che il Pd debba ritornare ad ascoltare il popolo invece che i dinosauri del partito.