Governo, Meloni riunisce l'esecutivo di Fratelli d'Italia: "Peso enorme"

“Se il Presidente della Repubblica ci conferirà il mandato il nostro sarà un governo politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”. Giorgia Meloni lo dice chiaramente ai suoi durante l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia durato due ore e mezza: la premier in pectore vuole "il miglior governo possibile" e se in un ministero l'alleanza di centrodestra "non ha un esponente di livello adeguato non c'è alcun problema ad affidare a un tecnico quell'incarico". Gli esponenti di spicco di FdI Fabio Rampelli e Francesco Lollobrigida escludono invece veti contro Matteo Salvini ma la lista di ministeri indicata dalla Lega non è stata oggetto di dibattito.

Meloni augurandosi che l'incarico dal Quirinale "arrivi quanto prima" ha confermato la continua e "correttissima" interlocuzione con il governo Draghi ormai agli sgoccioli ed ha spiegato all'esecutivo che il suo riserbo e il silenzio di questi giorni erano in segno di "rispetto" per le procedure costituzionali e per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma sul nome del premier ha rassicurato i vertici del partito: "Non c'è alcun dubbio che il centrodestra unito farà il mio nome".

La leader di Fratelli d'Italia ha chiesto di mantenere i nervi saldi, visto che il momento più delicato arriva ora. E, secondo quanto riporta l'Agi, ha rimarcato il "peso enorme" che lei e il suo partito hanno sulle spalle. C'è piena consapevolezza che le prossime settimane e i prossimi mesi saranno molto difficili, con sfide delicate che il nuovo governo dovrà fronteggiare.