Nuovo governo, Francesco Lollobrigida: su Matteo Salvini nessun veto

Impazza il toto-ministri e nei palazzi del potere non si fa altro che parlare della futura squadra di governo. Primi tra tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia dalle cui fila proviene la candidata premier in pectore, Giorgia Meloni. Intanto in via della Scrofa, a Roma, va in scena il Comitato esecutivo di FdI, l'occasione ideale per fare chiarezza su eventuali candidati e veti incrociati. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la richiesta della Lega e di Salvini di tornare al minstero degli Interni. Con tanto di ipotesi di veti. «A me non risulta che ci siano veti di alcun tipo» sul nome di Matteo Salvini al governo. Così il capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, a margine dell’esecutivo nazionale del partito in via della Scrofa. «Partire dai veti è sbagliato - aggiunge - serve partire dalle competenze, dalle responsabilità, dalle capacità delle persone che possono ricoprire un ruolo importante all’interno di un Consiglio dei Ministri».

Poi Lollobrigida mette in evidenza l'impronta politica che avrà il nuovo governo Meloni nonostante la possibilità di utilizzare tecnici in alcuni settori dell'amministrazione. «Un governo eletto dal popolo con una solida maggioranza è già un governo politico - ha proseguito Lollobrigida - Poi, se la situazione lo richiede, c’è la possibilità di utilizzare competenze di altro profilo perché bisogna dare al Paese la migliore offerta politica. Un tecnico all’economia? Non c’è un particolare modo ma solo la verifica delle competenze necessarie. Stiamo parlando della fase storica in cui versa l’Italia e in cui versa il mondo e ragionando di quella che è la grande responsabilità che potremmo trovarci da qui a poco con, in prima persona, Giorgia Meloni. Se questo sarà, con disciplina e responsabilità cercheremo di condurre l’Italia fuori dalla situazione nella quale i nostri cittadini si stanno trovando".