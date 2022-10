Omnibus, il costituzionalista Alfonso Celotto prevede la data per la formazione del nuovo governo

05 ottobre 2022 a

Quanto manca alla formazione del nuovo governo? Se n'è parlato durante la trasmissione "Omnibus" in onda il 5 ottobre. Ospite in studio il costituzionalista Alfonso Celotto che ha fatto la sua previsione sulla data in cui l'Italia potrà contare sul nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Tutto questo all'interno della cornice del Consiglio europeo in programma il 20 ottobre al quale l'Italia vorrebbe partecipare già col nuovo premier in carica.

"Alla formazione del nuovo governo mancano un paio di settimane - ha spiegato il costituzionalista Celotto - Giovedì prossimo, 13 ottobre, bisogna riunire le nuove Camere. Il giorno dopo si eleggeranno i presidenti perché al quarto scrutinio scenderà il quorum. A quel punto non credo che si avvieranno le consultazioni di sabato. Probabilmente il presidente Mattarella le avvierà da lunedì 17 ed è dal 2008 che non abbiamo un risultato elettorale così netto. Nel 2008 ci vollero 25 giorni dalle elezioni per avere il nuovo governo e così, in questo caso, si arriverebbe al 20 ottobre. Poi c'è anche questo Consiglio europeo in programma il 20 ottobre a cui si vorrebbe mandare il nuovo presidente del Consiglio. In quel caso, però, bisognerebbe veramente correre per arrivare al 19 ottobre".