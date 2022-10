Matteo Salvini punta il Viminale. Giorgetti: "È il candidato naturale"

04 ottobre 2022 a

a

a

«C’è un lista di ministeri di interesse per la Lega, non abbiamo parlato di nomi». Così il titolare del Mise Giancarlo Giorgetti uscendo da Montecitorio dopo il consiglio federale della Lega, ai microfoni di RaiNews. «Il Viminale solo per Salvini? Mi sembra il candidato naturale...», ha risposto. Quanto alla possibilità di un Governo politico, «Un paio di governi tecnici ci sono stati già in passato, poi che ci sia qualche tecnico può essere no?», ha spiegato.

Video su questo argomento "Bloccare gli aumenti delle bollette". Salvini stabilisce la priorità del nuovo governo

Nel corso del consiglio federale della Lega «sono state approvate all’unanimità le priorità del partito- fa sapere l’ufficio stampa di Matteo Salvini- Stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo».

Meloni nella giungla dei bonus. L'eredità di Conte e Draghi: incentivi per 185 miliardi

Durante la riunione non è emersa nessuna lista di ministri o nomi, si è parlato di temi e «priorità» che interessano al partito. Come si legge anche nel comunicato, la Lega punterebbe al ministero dell’Interno, le Infrastrutture, l’Agricoltura, la *Giustizia*, gli Affari regionali. Salvini ha ricordato che la Lega «ha donne e uomini di valore che possono ricoprire incarichi di grande responsabilità» e alla fine ha confermato di avere «idee chiare» sul da farsi e sulla squadra da portare al governo.