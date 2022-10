Agorà, Donzelli: perché Meloni fa impazzire tutti. Il governo "sarà politico"

03 ottobre 2022 a

Il centrodestra è al lavoro per la formazione della squadra di governo, che con ping probabilità sarà guidato da Giorgia Meloni. Il fatto che "la prima donna premier in Italia sia di Destra fa impazzire tutti" spiega l'esponente di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, nel corso della puntata di lunedì 3 ottobre ddi Fratelli d'Italia. "Esistono persone di Destra di qualità. Non saranno tecnici, semplicemente persone di valore che avranno connotazione politica", dice Donzelli sulla lista dei ministri.

"Sarà un governo politico. Con chiara indicazione politica. Saranno persone con una chiara connotazione politica, con un mandato politico, culturale, elettorale che si riconoscono nel nostro programma, che hanno contribuito a scrivere il nostro programma. Saranno politici di qualità" afferma il parlamentare di FdI che ridimensiona dunque il ricorso di tecnici puri nell'esecutivo.

C'è un nodo, però, da affrontare nel caso in cui si coinvolgano solo risorse parlamentari. "Cè un problema numerico. Per la riduzione di Camera e Senato mettere troppe persone al governo che devono stare in aula rischiano di non garantire la serietà della maggioranza", dice Donzelli sul mix fra parlamentari e non nella composizione della prossima compagine governativa.