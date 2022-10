Crisi gas e bollette, ira Crosetto: "Lo devo dire". Cosa rischia l'Italia

03 ottobre 2022 a

a

a

Bollette di gas e luce alle stelle, famiglie in difficoltà e imprese costrette a chiudere. Guido Crosetto, uno dei padri fondatori di Fratelli d’Italia, è intervenuto a gamba tesa sulla crisi economica. In un tweet ha scritto: “Una cosa lasciatemela dire. Ho posto il tema di gas e bollette da mesi. Non solo qui, in tv, in interviste vari, con articoli sul Sole24ore, ovunque fosse possibile. Quando dico mesi intendo da fine 2021. Di più dopo Ucraina. Per il Governo ora è scoppiata l’emergenza. Ora!”.

Una cosa lasciatemela dire.

Ho posto il tema di gas e bollette da mesi.

Non solo qui, in tv, in interviste vari, con articoli sul @sole24ore, ovunque fosse possibile.

Quando dico mesi intendo da fine 2021.

Di più dopo Ucraina.

Per il Governo ora è scoppiata l’emergenza. Ora! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 2, 2022

La leader di Fratelli d'Italia dopo aver vinto le elezioni del 25 settembre con il 26% dei voti, ha dichiarato: “La priorità è fermare la speculazione sul gas. Continuare all’infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore. Il tema non è quante altre risorse regalare a chi specula”. L'esecutivo uscente guidato da Mario è intervenuto almeno tre volte sul caro bollette, la cui causa non è solo la guerra in Ucraina, tagliando tasse e accise, ma non eliminando il problema alla fonte.