Zona Bianca, Matteo Renzi scherza sulla caduta del governo: “Meloni stai serena, davvero”

“Siamo già al ‘Giorgia stai serena’?”. Inizia con una battuta l’intervista di Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete4, con Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite della rete Mediaset nella puntata del 2 ottobre. L’ex presidente del Consiglio scoppia a ridere e calma tutti: “No no, non è ancora partita... Ho scherzato quando ho detto che ogni due anni faccio cadere un governo… Era una battuta scherzosa fatta dopo un sms con la Meloni. Se il governo cade è perché non sono capaci, come quando Salvini ha esagerato con il Mojito al Papeete e io ho dovuto farlo cadere per il Paese. Come quando Conte, invece di sistemare la situazione dei vaccini, continuava con i banchi a rotelle e quelle robe lì noi abbiamo dovuto chiamare Draghi”.

Meloni si muove sul solco di Draghi? L’altra domanda posta a Renzi, che risponde così: “La giudicheremo dai fatti. Però ricordo che non ha votato a favore del Pnrr e essere patrioti e pensare agli interessi dell’Italia vuol dire prendere quei soldi. Ma se Meloni farà cose giuste saremo con Meloni, se sbaglia saremo contro. Se sono bravi andranno avanti, altrimenti falliranno”. Il rappresentante del Terzo Polo si schiera da subito sul presidenzialismo: “Io sono favorevole all’elezione diretta del presidente del Consiglio non del presidente della Repubblica, che in Italia è un arbitro ed è bene che abbia regole diverse. Ma secondo me con 1.322 euro che le famiglie devono pagare sulle bollette è un tema che passerà in secondo piano”.

Immancabile la bordata al Pd: “Tutti ormai si rendono conto che il Pd di Enrico Letta ha sbagliato tutto. Meloni deve mandare dei fiori a Letta. È grazie alle notevoli capacità strategiche di Letta e alla strategica battaglia di Letta sui collegi che ha vinto Meloni. Il Pd deve scegliere, stanno con chi vuole il lavoro cioè noi o chi vuole il reddito di cittadinanza, cioè Conte? Se scelgono Elly Schlein come nuovo segretario il Pd è condannato a perdere. Se il Pd sceglierà Schlein si ritroveranno insieme Bettini, D’Alema e Conte e dico auguri di buon lavoro a Bettini, Conte e D’Alema ma saranno destinati a perdere. Se il Pd sceglie Schlein e Conte allora - conclude Renzi - noi di Renew alle prossime elezioni saremo vera maggioranza perché quel tipo di sinistra è condannata a perdere”.