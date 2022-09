Centrodestra, Salvini sotterra Saviano: "Ha preso bene il voto degli Italiani..."

30 settembre 2022 a

Con la vittoria del centrodestra alle elezioni è ripartita la giostra degli attacchi di vip e intellettuali contro i "nemici" politici. Non poteva mancare Robero Saviano che negli ultimi giorni è tornato a sparare a zero su Giorgia Meloni e soprattutto su Matteso Salvini, che all'ennesimo attacco ha risposto con tagliente ironia. "Saviano: 'Salvini è un pericolo per tutti… Salvini è fuori controllo… Salvini ha sequestrato, intimidito e minacciato… Salvini al Ministero degli Interni sarebbe un atto criminale…'. Che dire, Saviano ha preso bene il voto degli Italiani di domenica" scrive il leader della Lega riassumendo le ultime uscite dello scrittore di Gomorra.

Il leghista ricorda: "Si chiama DEMOCRAZIA e bisognerebbe averne rispetto: gli Italiani hanno scelto, e io non vedo l’ora che il nuovo Governo cominci a lavorare".

Saviano: “Salvini è un pericolo per tutti… Salvini è fuori controllo… Salvini ha sequestrato, intimidito e minacciato… Salvini al Ministero degli Interni sarebbe un atto criminale…”.

Che dire, Saviano ha preso bene il voto degli Italiani di domenica. (1/2) pic.twitter.com/Uj50MwnkOu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 29, 2022

Ma cosa aveva detto Saviano? Secondo lo scrittore un ritorno di Salvini alla guida del ministero dell'Interno sarebbe dannoso e naturalmente non mancano le accuse di essere filorusso: "Pensare di mettere gli apparati di sicurezza del nostro Paese a disposizione di un fiancheggiatore di Putin, in una fase di guerra come quella che stiamo vivendo, sarebbe un atto criminale", scrive lo scrittore in attesa del prossimo post.