Governo, Meloni non vuole deludere gli elettori: “Squadra di livello. Bugie sui ministri”

29 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni riporta l’ordine dopo le tante speculazioni sulla futura squadra di governo che andrà a collaborare con lei, praticamente certa di ricevere l’incarico come premier da Sergio Mattarella. La leader di Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta Twitter come mezzo di comunicazione per fare chiarezza a seguito delle numerose indiscrezioni: “ Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”.

“Il ricatto di Salvini”. Caos Viminale? La sinistra mette zizzania, esplode la Lega

Meloni, sempre sul social network, ha risposto al leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, che si era complimentato subito dopo l’esito del voto per il risultato di FdI: “Grazie mille, Santiago Abascal, per la tua amicizia! Sai già quanto lavoro è stato fatto per raggiungere questo risultato. Ora stiamo già lavorando per affrontare i problemi degli italiani, con la concretezza tipica dei conservatori. Aspettiamo anche la Spagna a destra”. Replica social anche per Gila Gamliel, di Likud e membro della Knesset di Israele dal 2009: “Grazie Gila Gamliel per le tue parole e la tua amicizia. Pronta a rafforzare le nostre relazioni bilaterali e il nostro lavoro comune nella famiglia conservatrice. In bocca al lupo per le tue prossime elezioni”.