Matteo Renzi elimina il terzo polo dai social e vola in Giappone

Gli effetti delle elezioni 2022 sono i più disparati. Vincitori e vinti, ognuno reagisce a modo suo. Il terzo polo di Renzi e Calenda non ha raggiunto l'obiettivo di superare la soglia del 10%. Quelle due cifre che avrebbero significato il successo del progetto terzo polo. Ma come ha reagito Matteo Renzi. Già durante la notte, ha eliminato dai suoi profili social il simbolo del Terzo polo, quello contenente le liste di Italia Viva e Azione e ha dato spazio al logo di Renew Europe. «Nessun dietrofront, nessun problema tra noi e Azione - spiegano i renziani - La scelta è stata concordata tra Matteo e Calenda. La strada, comune, - assicurano - è quella».

Matteo Renzi, però, non aveva finito qui. Dopo poche ore è volato in Giappone per partecipare ai funerali di Stato dell’ex premier Shinzo Abe. Ma i bene informati assicurano che tra Renzi e Calenda l’intesa regge e i contatti restano frequentissimi. Staremo a vedere.