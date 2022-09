Fratelli d'Italia, bocche cucite dopo gli exit poll: "Prima parla Giorgia"

26 settembre 2022 a





“Aspettiamo almeno la seconda proiezione e i dati reali”. C’è cautela all’Hotel Parco dei Principi, scelto da Fratelli d’Italia come quartier generale per seguire lo spoglio elettorale. La leader del centrodestra Giorgia Meloni ancora non è ancora arrivata mentre tutta la stampa internazionale racconta già al mondo la sua vittoria.

La sala dell'hote è gremita di giornalisti, membri di staff, candidati e dirigenti di partito. Circa 400 i giornalisti accreditati, Monti di essi stranieri. Tra i componenti degli staff politici c’è ottimismo sui risultati di queste elezioni politiche. Bocche cucite però da big ed esponenti minori. “Prima parla Giorgia”, è il refrain.

D.D.M.