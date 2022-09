Elezioni 2022, il dato dell'affluenza alle 19. In calo rispetto al 2018

25 settembre 2022 a

a

a

Alle ore 19 l'affluenza parziale si attesta al 50,88%, circa 7 punti in meno rispetto al 2018. Il dato è rilevato da "Eligendo", il sito del ministero dell’Interno. Alle 12 il dato era fermo al 19,20%.

Dove cresce l'affluenza: un dato decisivo? L'ultima mappa del voto

Intanto gli italiani sono in fila ai seggi elettorali che resteranno aperti fino alle 23. La causa nel ritardo delle operazioni di voto sarebbe dipeso dal "tagliando antifrode", un passaggio in più all'interno delle sezioni che avrebbe creato attese più lunghe del previsto. Previsto dal Rosatellum, l'attuale legge elettorale con la quale sono chiamati al voto gli italiani, il tagliando antifrode è stato introdotto per impedire il voto di scambio, introdurre schede dall'esterno. Un meccanismo che era stato già sperimentato in passato, con le elezioni del 2108.