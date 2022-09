Elezioni 2022, italiani in fila. Pregliasco: "Mai successo", cosa accade ai seggi

25 settembre 2022 a

Alle 12 ha votato il 19,21%, dunque un'affluenza in linea con le elezioni del 2018 eppure ai seggi gli italiani stanno facendo la fila, Nell'unica giornata di voto si registrano rallentamenti all'interno delle sezioni. Qual è la ragione? Per il sondaggista Lorenzo Pregliasco, direttore YouTrend che commenta la giornata elettorale sui social la causa potrebbe essere la novità del tagliando anti-frode che rallenterebbe le operazioni di voto. "Mai vista tanta fila al seggio. Più che super-affluenza, sarà colpa del tagliando anti-frode?" cinguetta su Twitter il sondaggista.

Tra le novità del voto di questa tornata elettorale c’è infatti anche il «tagliando antifrode» sulle schede elettorali. All’uscita dalla cabina la scheda non va subito inserita nell’urna ma consegnata al presidente di seggio, che deve prima staccare il tagliando.

Si tratta di un codice che identifica la scheda: il presidente del seggio ne prende nota prima di consegnarla all’elettore e poi, prima che il foglio finisca nell’urna, guarda che coincida. Per evitare il voto di scambio, che spesso si nutre con schede «esterne» già compilate. Il tagliando, dopo il controllo, è staccato per rispettare la segretezza del voto. Una serie di passaggi che richiede un po’ di tempo in più.