Elezioni, rivelazione di Berlusconi: così ho rischiato di morire durante la campagna

Silvio Berlusconi ha battuto ancora una volta la morte. Il Cav è stato un autentico mattatore al teatro Manzoni di Milano dove si è tenuta la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia ed ha svelato un particola retroscena sulle sue condizioni di salute: “Ci sono state solo 2 uscite, ieri e oggi, tutto il resto l’ho fatto con i giornali, con le radio, con le tv e i social network perché all’inizio della campagna elettorale, sono andato a fare un comizio a Lesmo, sono sceso da una scala, un gradino è schizzato via e ho fatto un volo all’indietro di 5 metri. I medici - la ricostruzione del leader azzurro - hanno detto che era probabile che io potessi morire, mi sono fatto male in fondo alla schiena, tutta una gamba nera per il sangue che è rimasto dentro, ma ho fatto lo stesso la campagna elettorale”.

Berlusconi mattatore, l'imitazione di Letta fa crollare il teatro

Prima di prendersi definitivamente il palco per il comizio conclusivo della campagna elettorale, supportato dai direttori di Libero e Giornale Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini, si è concesso la solita battuta: “Sapete perché mi piacciono questi due giornalisti? Perché sono pelati. Io, invece, qualche capello ce l’ho ancora». La platea ride, compiaciuta e tranquillizzata. Silvio Berlusconi è ancora in campo.