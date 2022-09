Zona Bianca, Salvini denuncia von der Leyen: “Minaccia e ricatto, intervento indegno”

23 settembre 2022 a

a

a

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e si susseguono gli impegni per i politici. Matteo Salvini, leader della Lega, è ospite di Zona Bianca, talk show condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, nell’edizione del 23 settembre e si parte dalle dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul voto italiano: “Stiamo chiedendo come Lega e come governo italiano da settimane che l’Europa intervenga per mettere un tetto all’energia e invece di bloccare luce e gas la Ue ci minaccia. La presidente della Commissione Europea rappresenta tutti e parla in quel modo delle elezioni italiane? Che cosa vogliono dire le sue parole? A casa mia suonano come una minaccia e come un ricatto, se gli strani italiani votano per la Lega, per Salvini, per il centrodestra sanno loro come metterli a posto. O si scusa o spiega che è stata male interpretata, oppure a tre giorni dal voto mi sembra un intervento indegno e vergognoso”.

Berlusconi mattatore, l'imitazione di Letta fa crollare il teatro

Salvini espone poi uno dei punti cardini dell’eventuale futuro governo che vedrà partecipe la Lega: “Cancellare la legge Fornero è una mia ragione di vita, ma è giusto, sennò dal 1 gennaio si va in pensione a 67 anni. Era una battaglia della Lega, ora è una battaglia di tutto il centrodestra. Azzerare la legge Fornero e avviare quota 41 significa riconoscere la possibilità, non un dovere, una scelta, per chi lavora di andare in pensione e lasciare quel posto ad un giovane. È un ricambio generazionale, un’opera di giustizia sociale”.

“Sputano sull'Italia”. Meloni incenerisce Letta e lo inchioda sulla Nato

“Noi - dice ancora Salvini sulle elezioni - come centrodestra abbiamo fatto la scelta di stare insieme, mentre a sinistra si sono divisi. C’è il Pd, Renzi e Calenda sono contro, Conte è contro, Potere al Popolo è contro, ci sono tre, quattro, cinque sinistre. Noi come centrodestra abbiamo scelto la squadra ed un programma comune, se gli italiani ci daranno fiducia per cinque anni non ci saranno più smottamenti, cambi di presidenza, di ministri, di maggioranza. C’è il centrodestra”.