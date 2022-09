Meloni, l'ultima accusa: Photoshop per allungare la piazza. Ma il verde Corrao fa una figuraccia

22 settembre 2022 a

L'eurodeputato verde veste i panni dell'investigatore della rete ma prende un granchio clamoroso. Ignazio Corrao ha postato sui sociale un'immagine scattata durante il comizio di Giorgia Meloni a piazza Ruggero Settimo a Palermo, in cui l'immagine della leader di Fratelli d'Italia appare in parte deformata. "Quando nel tentativo di allungare la piazza con il photoshop ti allungano i piedi come un clown", scrive Corrao. Il post è stato rilanciato da Repubblica che sottolinea le centinaia di commenti, ma tra questi c'è chi dubita delle parole dell'erudeputato e soprattutto capisce tutto dalla foto: "È la distorsione a barilotto della lente grandangolare, genio"".

Quando nel tentativo di allungare la piazza con il Photoshop ti allungano i piedi come un clown #Meloni ✋#21settembre pic.twitter.com/4trE5FOI60 — Ignazio Corrao (@ignaziocorrao) September 21, 2022

Il sito Giornalettismo spiega come i piedi allungati siano un effetto causato dall'obiettivo grandangolare, presente anche in molti modelli di smartphone. "Tutto quello che si trova ai bordi dello scatto viene schiacciato e allungato nella direzione del centro della foto. Questo è quello che accade, in maniera più evidente che ad altri elementi dello scatto, ai piedi di Meloni. Lo stesso effetto subiscono – in maniera più evidente – le figure che sono davanti a lei, sotto il palco e quelle al bordo destro della fotografia", si legge sul sito. Sul web intanto si moltiplicano le versioni dello scatto, con la diffusione di foto chiaramente photoshoppate per aumentare la folla, create e diffuse probabilmente per avvalorare la tesi - smentita dai fatti - del ricorso del foto-ritocco da parte di FdI o dei suoi militanti.