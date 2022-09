Elezioni, a Velletri il favorito è Antonio Tajani

Pietro De Leo 21 settembre 2022 a

Il collegio uninominale per la Camera 8 racchiude 18 comuni della Città Metropolitana, praticamente la zona dei Castelli (da Velletri a Monte Porzio Catone, da Nemi a Marino), più il litorale di Anzio e Nettuno.

Qui il centrodestra schiera Antonio Tajani, che, con una sua probabile elezione, farebbe il suo esordio nel Parlamento italiano visto che la sua carriera istituzionale si è svolta tutta in Europa, dove è europarlamentare da svariate legislature, è stato componente della commissione europea e presidente dell’Assemblea di Bruxelles e Strasburgo. Oltreché uno dei massimi esponenti del Ppe. All’impegno europeo, inoltre, ha affiancato quello in Forza Italia, di cui oggi è coordinatore nazionale, ma da anni è uomo forte nel Lazio sin da quando, azzurro della primissima ora (fu portavoce di Berlusconi nel governo del 1994) lasciò la professione giornalistica per abbracciare l’impegno politico. Il centrosinistra schiera, Lina Giannino, consigliera comunale di Anzio, Pd, medico Veterinario. La sua attività pubblica è stata rivolta al contrasto delle penetrazioni mafiose nel litorale, impegno che, purtroppo, ha avuto come contraccolpo numerose minacce subite nel corso degli anni. Per lei, però, la battaglia per la conquista del collegio contro il big del centrodestra appare difficile, e sembra lei stesso riconoscerlo in un post-lettera aperta rivolta a Tajani che ha pubblicato ieri su Facebook. «Lei - ha scritto riferendosi al numero due azzurro - è un politico più navigato ed è più facile fidarsi di lei che di una come me perfettamente sconosciuta e di "paese". Io però, rispetto alla sua candidatura provengo da queste zone».

Andando sugli altri partiti, il Terzo Polo, in quota Italia Viva presenta Roberto Mastrosanti, ex sindaco di Frascati. Il Movimento 5 Stelle, invece, schiera Sante Narcisi. Manager di Poste Italiane nella vita, anche per lui una certa esperienza di politica locale. È stato presidente del Consiglio Comunale di Marino nel quinquennio 2016-2021. Qualche sito locale ha fatto notare, nelle scorse settimane, che Narcisi ha provato a correre alle parlamentarie per il Senato, sfiorando il centinaio di voti, comunque non sufficiente per ottenere la candidatura. Il Movimento 5 Stelle lo ha comunque schierato per la Camera. Lui, addirittura, su Tajani (evidentemente percepito come l’uomo da battere nel collegio) ha pubblicato un video, nella propria pagina Facebook. Titolo eloquente: «Tajani Vs Narcisi», con un ring e tanto di campanella che scandisce il via a dei fermo immagine di confronto tra i due profili. Senza dubbio una scelta originale, ma difficile possa impensierire il braccio destro di Silvio Berlusconi.