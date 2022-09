Omnibus, bufera Rixi-Romano: “soldi a Letta dai francesi”, “conseguenze pesantissime”

Luca De Lellis 19 settembre 2022 a

La faida elettorale continua tra le forze di centrodestra e centrosinistra. Siamo agli sgoccioli della campagna, fra pochi giorni ci saranno le elezioni e i partiti sono chiamati a sparare le ultime cartucce a disposizione per accaparrarsi i voti degli ultimi indecisi. Nella puntata di Omnibus, trasmessa su La7 nella mattinata di lunedì 19 settembre sotto la conduzione di Gaia Tortora, è andato in scena un botta e risposta tra il parlamentare del Partito Democratico Andrea Romano e il membro della Lega Edoardo Rixi.

“Sull’Europa bisogna essere molto chiari, e per quanto riguarda il Pd il programma per migliorarla è altrettanto chiaro” afferma il dem, che poi attacca la coalizione avversaria: “E’ un rischio alto quello che l’Italia corre. Una destra formata da Meloni e Salvini, con Berlusconi che pattina, che dice che il modello è Orban deve preoccupare tutti gli italiani. Perché le conseguenze anche materiali di un eventuale isolamento italiano, se vincesse la destra, sarebbero pesantissime. Dobbiamo lanciare un allarme per le tasche degli italiani”. La parola passa quindi all’ex Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Conte I, che replica: “A me quello che dispiace di questa campagna elettorale è che il Pd invece di avere delle idee per governare il Paese continua ad incitare l’odio sulla destra. Noi vorremmo capire cose normali, che normalmente si discutono in una campagna elettorale, e che non riguardano la posizione nel mondo dell’Italia. Il nostro Paese è geograficamente in Europa e ci resterà, così come nella Nato e cercherà di difendere le sue posizioni a livello geopolitico”.

Poi lo scontro, a partire da una frecciata di Rixi, si sposta su un altro fronte: “Sarebbe troppo facile – afferma il salviniano – dire che non ci fidiamo del Pd perché Enrico Letta 3 anni fa era a Parigi e prendeva i soldi dai francesi e oggi i francesi decidono di tagliarci l’energia che ci forniscono. Queste sarebbero strumentalizzazioni che non servono in campagna elettorale”. Non si fa attendere la risposta di Romano, che conclude: “Questa è comica, ma dobbiamo davvero parlare di soldi? Il tuo partito è sospettato di prenderli da Vladimir Putin”. Insomma, solite tattiche elettorali, niente di nuovo. Ma forse, come dice astutamente Rixi, bisognerebbe “parlare di contenuti”.