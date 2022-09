“Impegno per l'Italia”. A Pontida Salvini lancia il patto della Lega su 6 punti

18 settembre 2022 a

a

a

Dopo 3 anni, a causa delle restrizioni per il Covid, è tornato oggi in presenza il tradizionale raduno della Lega a Pontida (Bergamo). Mattatore sul palco il segretario nazionale Matteo Salvini, che ha svelato la sorpresa del Carroccio promessa negli scorsi giorni: c’è la firma dei governatori e ministri leghisti al suo 'impegno per l’Italia'. C’è quindi un impegno corale della Lega su sei punti programmatici in vista del voto del 25 settembre. Il ‘patto’ lanciato da Salvini che unisce tutto il partito e tutta la classe dirigente che ha sfilato sotto il palco, riguarda sei punti: stop bollette, flat tax, giustizia giusta, quota 41, autonomia e decreti sicurezza.

“30% dei voti”. Crosetto già pregusta il trionfo di Fratelli d'Italia: numeri da urlo

“Questo - ha detto un raggiante Salvini- è l’impegno dei ministri e governatori a firmare i sei impegni per prendere per mano questo Paese e cioè stop bollette, autonomia, flat tax, Quota 41, decreti sicurezza e giustizia giusta. Questo è il sacro impegno della Lega a cambiare questo Paese. Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, un impegno che rimanga scritto per prendere per mano questo Paese. Scripta manent. Ministri e governatori firmano i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma. Stop alle bollette e sì nucleare sicuro, autonomia regionale, flat tax al 15% e pace fiscale, stop Fornero e sì quota 41, stop agli sbarchi e sì ai decreti sicurezzi e giustizia giusta. Questo è il sacro impegno della Lega a cambiare la nostra grande Italia”. I governatori del Carroccio e i ministri leghisti sul palco hanno firmato un cartellone blu con le ‘cartoline’ dei sei impegni assunti.