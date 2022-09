Berlusconi tira fuori la verità sul gas russo: “Governo Letta ha raddoppiato dipendenza”

17 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi si scaglia contro la sinistra nell’intervista rilasciata all’edizione del 17 settembre di Tg2 Post, programma politico in onda su Rai2. Il presidente di Forza Italia si è soffermato sulla questione dell’energia, del gas e delle forniture dalla Russia: “L’Europa deve fare la sua parte. Deve darsi, come per la politica estera e la difesa, anche per l’energia una politica comune. In attesa che questo accada, era indispensabile che il governo italiano facesse qualcosa di immediato. Perciò sono lieto che è intervenuto con un provvedimento che va nella giusta direzione. Un decreto che è stato approvato anche grazie alla mediazione di FI. Quando eravamo noi al governo la dipendenza dal gas russo era del 19 per cento, chi invece ha raddoppiato questa dipendenza è stato il governo Letta”.

“Io credo - ha proseguito Berlusconi sulla politica fiscale che il centrodestra intende seguire - che uno choc fiscale sia indispensabile per rimettere in moto il nostro sistema. Meno tasse significa più soldi in tasca a famiglie e imprese, quindi più consumi e più investimenti, più posti di lavoro. Un circolo virtuoso che noi abbiamo chiamato ‘equazione liberale della crescita’”. Battuta finale sull’ormai certo ritorno al Senato del Cav: “Io non ho alcuna rivalsa da prendere, vorrei solo essere utile e servire il mio Paese”.