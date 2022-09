Stasera Italia, Gasparri individua il vero problema: “Russia? Mi preoccupa la Cina”

16 settembre 2022 a

Le democrazie sono in crisi? La domanda è rivolta a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, nel corso dell’edizione del 16 settembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il parlamentare azzurro spiega il proprio punto di vista: “Bisogna lavorare per rendere le istituzioni democratiche più funzionali e più capaci di dare risposte. Oggi più che mai dobbiamo affrontare i pericoli autocratici o dittatoriali. La Russia è vista giustamente come tale, ma a me preoccupa anche la Cina, che ieri ha incontrato la Russia. Sono 1,5 miliardi di persone e c’è la mancanza totale di diritti, c’è inquinamento, c’è lo sfruttamento del lavoro altrui… Dobbiamo difendere uno spazio europeo ed occidentale di democrazia e libertà”.

“L’altro problema - sottolinea Gasparri - è che attualmente c’è una crisi di classi dirigenti nel mondo occidentali. Gli americani che guidavano l’Occidente oggi hanno una leadership debole, Boris Johnson è stato mandato via, Emmanuel Macron ha vinto le elezioni presidenziali ma non ha la maggioranza nel Parlamento, anche la Germania vive una transizione… Speriamo che ora l’Italia abbia un governo di centrodestra, con una maggioranza che contribuisca ad un recupero di credibilità”.